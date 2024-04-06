Yozgat’ta oto sanayicilik yapan esnaf, yaklaşan Ramazan Bayramı’ndan önce yola çıkacak vatandaşların araçlarına bakım zamanı gelmese bile kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala tatile çıkacak vatandaşlar yola çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başladı. Alternatif ulaşımın yanı sıra kendi araçlarını tercih ederek yola çıkacak vatandaşlar da sanayinin yolunu tutmaya başladı.

Sanayi esnafı, vatandaşların yola çıkmadan araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Oto sanayi esnafı, zamanı gelmese bile yola çıkmadan bakım kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyerek, “Havaların ısınmasıyla ve 1 Nisan itibariyle araçlarda artık yazlık lastik takmaya geçtik. Yağ bakımları, su bakımları, araçların rutin bakımlarını yaptırmamız gerekiyor artık.

Memleketlerine ya da tatile gidecek vatandaşlarımız yola çıkmadan önce malum yaz aylarına giriyoruz yavaş yavaş. Lastiklerin mutlaka takılması gerekiyor. Bununla birlikte yine yağ bakımları, su bakımları, lastik dişlerinin kontrolleri bakımları gelmemiş olsa dahi balatalarının, aracın genel kontrolünün yapılıp o şekilde yola çıkılması gerekmektedir” dedi.