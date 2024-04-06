Yozgat’ta Kadir Gecesi dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Caminde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Müftülüğü tarafından Yozgat genelindeki camilerde de Sakal-ı Şerifler ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi münasebetiyle İkindi namazı sonrasında vatandaşlar camilerde Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu. Hazreti Peygamberin bu kutsal emaneti camilerde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı ziyarete açıldı. İkindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.

Sakal-ı Şerifi yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Salavatlar eşliğinde tarihi camide açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, camide uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Kimi vatandaşlarda çocuklarını yanlarında getirerek bu manevi havayı yaşamalarını sağladı.

Sakal-ı Şerif'i görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlardan Nevzat Yüce, böyle bir maneviyatı kendilerine sunan herkese teşekkür etti.