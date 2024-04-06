Ramazan ayı içerisinde yoğun bir mesai harcayan tatlıcılarda bayrama sayılı günler kala yoğunluk arttı.

Tatlılar, bayram sofralarını süslemek için tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Geçen seneye oranla daha düşük bir yoğunluk olduğunu söyleyen Yozgat tatlıcıları pahalılıktan dert yandı.

BEKLENTİ KARŞILANMADI

Ramazan Bayramının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlı satışlarında artış görülürken bu artışın beklenen artıştan düşük olduğu gözlendi.

Bayramda, misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, tatlı siparişleri vermeye başlamışken tatlı fiyatları alım gücüne yansıdı.

TATLICILAR DERTLİ

Tatlıcı esnafı vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Midye, havuç dilimi, bülbülyuvası, şöbiyet, cevizli baklava, fıstıklı sarma, kare baklava, kuru baklava ve kadayıftan oluşan bin bir çeşit tatlılar bayram için hazırlanıyor.

Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığını ama bu yoğunluğun beklentinin altında kaldığını dile getiren Yozgatlı bir tatlı işletmecisi, “Bayrama çok az kaldı ve her zamanki gibi bayram telaşı içerisine girdik. Siparişler gelmeye başladı. Başladı ama fiyatları duyan vatandaşlar almaktan vazgeçiyor. Önceki bayramlara oranla aldığımız siparişler çok az. Bu bayramda yüzümüz gülmeyecek gibi” dedi.

RUHSATLI İŞLETMEDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

İşletmeci, "Şuanda fıstıklı kadayıf ile fıstıklı baklava fiyatı 400 ile 450 lira arasında, cevizli baklava ile cevizli kadayıf ise 350-400 liradır. Piyasada ucuz tatlı satan işletmeler var. Nasıl satıyorlar ben anlam veremiyorum. Bütün vatandaşlarımız özellikle ucuz tatlı satan yerlerden kaçınmaları gerekiyor. Neticede insan sağlığı. Ucuza satılan tatlı kesinlikle tatlı değildir. Herkesin az da olsa kaliteli yerden tatlı almalarını tavsiye ederim" diye konuştu.