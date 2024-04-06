Bayram yaklaşırken geleneksel lezzetlerden baklavayı evde hazırlamak isteyen vatandaşlar ceviz fiyatlarındaki artışı görünce farklı tatlılara yöneldi.

Yozgat’ta bayram alışverişinde yoğunluk başladı. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapıyor. Alışveriş yapan vatandaşlar ceviz fiyatlarını görünce geleneksel lezzet baklavadan vazgeçiyor.

450 liradan başlayan ceviz fiyatlarını gören vatandaşlar bayramların olmazsa olmazı baklava yerine başka tatlılara yöneliyorlar. Yüksek fiyatlardan sadece vatandaş değil esnaf da dertli iken cep yakan bu fiyatlar karşısında vatandaşın şikâyetleri gün geçtikçe artıyor.

Sadece vatandaşın değil esnafın da şikâyet ettiği fiyat artışlarının gidişatı ise merak konusu oldu.

“ELLERİ BOŞ DÖNÜYORLAR”

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Yozgat’ta da her geçen gün bir ürün daha ulaşılamaz hale geliyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişine çıkmaya başladı. Alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatları görünce gerekli olan malzemeleri alamadan, elleri boş evlerine dönüyorlar.

Bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklavanın başrolünde olan cevizin fiyatını görenler şok oluyor. Kilogram fiyatı 450 liraya ulaşan ceviz içi, cep yakıyor.

Tarım ülkesi ve şehri olmamıza rağmen fiyatların bu denli yükselmesine şaşıran vatandaşlar geleneksel lezzetten vazgeçiyor.

Bayramların olmazsa olmazı baklavalardan vazgeçen vatandaş ise tercihini başka tatlılardan yana kullanıyor.

Sadece vatandaşın değil esnafın da şikâyet ettiği fiyat artışlarının gidişatı ise merak konusu oldu.

“FİYATLARINDAN ŞİKÂYET EDİYORLAR”

Ceviz fiyatlarındaki artıştan sonra satışlarda yaşadıklarından bahseden ve bir açıklamada bulunan Yozgatlı esnaf Oğuzhan Öcal, “Tarım ülkesi olmamıza rağmen ceviz fiyatları gereğinden fazla yüksek. Kabuklu ve kabuksuz olsun ikisinin fiyatı da çok pahalı. En uygun ceviz 450 lira. Vatandaş almak istiyor soruyor fakat fiyatlarından şikâyet ediyorlar. Bayram yaklaşıyor vatandaşlarımız geleneksel lezzetlerimiz arasında olan baklava yapmak için ceviz almak istiyor. Ama çoğu almadan geri çıkıyor. Fiyatlardan şikâyet ediyorlar. Mecburen alanlarda düşük gramlar tercih ediyor. Geçmişe nazaran alım oranında acayip bir düşüş var. Geçmişte yaşadığımız bayram alışverişleri ile kıyaslayamayız bile. Bu durum bizim için de vatandaş için de çok kötü bir durum. Ceviz fiyatlarındaki bu artış vatandaşı farklı tatlılara yönlendiriyor. Alabilen az alıyor alamayan da farklı tatlı yapmaya yöneliyor” ifadelerini kullandı.