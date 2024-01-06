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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren değişiklik yapıldı. Karayolları Trafik Yönetmeliği 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni dönemde yönetmeliğin 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası tamamen değişti.

Bu kapsamda araç sahipleri arabalardaki plakalarda olan özelliklere ilave olarak il kodu ile harf grubu arasındaki alanda plakaya ait bilgilerin doğrulanmasını sağlamak için 15x15 mm boyutunda kare kod yaptıracak. Öte yandan plakanın basıldığı yıl ile başlayan ve 12 punto büyüklüğünde 12 haneli seri numarası Yönetmelik Ek-5/0 yer alacak.

PLAKALARDA YENİ DÖNEM! TEKER TEKER SÖKÜLECEK

Yeni dönem kapsamında basımı gerçekleşen tüm tescil plakalarında 12 haneli seri numarası ve 15x15 mm boyutunda karekod bulunacak. Mevcut araçlarda kullanılan tescil plakalarının değiştirilmesi zorunlu değil ancak, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra ilk kez yapılan tescil işlemlerinde ve plaka değişikliğini gerektiren her işlemde, araba alım satımlarında kare kod ve 12 haneli seri numarası bulunması gerekecek. Plaka değişikliğini gerektiren her işlemde eski plakalar sökülecek yerine kare kod ve 12 haneli seri numarası olan plakalar takılacak.

“TÜVTÜRK’E GİDİLDİĞİNDE PLAKADAN GEÇMEZ”

Plakalardaki yeni dönem ile ilgili bilgi veren Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, yeni alım satımlarda, plaka kayıplarında ya da TÜVTÜRK’e giden ve ağır kusur olarak geçen plakaların değiştiğini açıkladı.

Plakaların değiştirilmesinin zorunlu olmadığını belirten Özer, “Eğer ki TÜVTÜRK’e gittiği zaman plakadan geçmezse veya alım satımlarda geçmezse, Noterler Birliği’nden alınan kağıt ile plaka kağıdı üzerindeki referans numarasını eşleştirmek zorunda olacak.

Yeni dönem ile birlikte merdiven altı ve korsan plakayı bitirmeyi amaçladıklarını söyleyen Özer, “Plaka basın işleminde teslim alan kişinin kimlik numarasını giriyoruz ve teslim tesellüm belgesi düzenleyerek 1 nüshasını dosyamızda saklıyoruz” ifadelerini kullandı.

PLAKALARDA KAREKOD UYGULAMASI

Trafikte sahteciliği ve suçları önlemek, daha güvenli motorlu taşıt plaka sistemi oluşturmak olan karakod, 15x15 mm boyutunda ve plakanın il plaka kodu ile harf grubunun arasında olacak. plakanın üretildiği tarih, üretim yeri, karekod ve seri numarası gibi bilgileri bulunacak. Bu bilgiler aynı zamanda elektronik ortamda kaydedilebilecek.

Karekod uygulamasının faydaları şu şekilde:

Trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Sahte plaka kullanımının önüne geçmek ve güvenliği arttırmaya yardımcı olacak.

Sahte plaka kullanımı azalacak. Karekod, plakanın bilgilerinin elektronik ortamda kayıtlı olmasını sağlar. Bu sayede, sahte plakalar kolaylıkla tespit edilebilir,

Araç takibi ve kontrolü yapılacak. Karekod, plakanın bilgilerinin her zaman güncel olmasını sağlayacak.