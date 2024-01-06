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Devlet hastanelerinden bir türlü randevu alamayan ya da rahatsızlıklarından hemen kurtulmak için biraz parayı göze alarak özel hastaneleri tercih edenler 2024'te bir hayli zorlanacak. 2024 özel hastane muayene ücretleri belli oldu.

Devlet hastanelerinden randevu almakta zorlanan ve sağlık sorunlarına hızlı çözüm arayanlar için özel hastaneler, 2024'te yeni muayene ücretleri ile karşılanacak.

Sağlık hizmetlerine daha hızlı erişim sağlamak isteyen bireylerin cebi, özel hastane muayene ücretlerindeki artışla etkilenecek.

2024 yılında özel hastane muayene ücretleri belirlendi ve özellikle özel sağlık sigortası olanlar için bu durum daha da önemli hale geldi.

Sağlık sigortası kapsamında hastaneye başvuranlar, tedavilerini ücretsiz bir şekilde alırken, diğer hastalar hastanelerin belirlediği muayene ücretlerini ödemek zorunda kalacak.

Bazı özel hastaneler, SGK ile anlaşma yaparak, sosyal güvenlik tarafından belirlenen kısmi ödemelerden faydalanma imkanı sunmaktadır.

Milliyet'in hazırladığı özel hastane muayene ücretleri listesine göre, özel hastanede tedavi görmek isteyenler için ücretler doktorun uzmanlık derecesine, profesörlük veya doçentlik gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Özel hastane muayene ücretleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre en fazla yüzde 200 oranında ücret talep edebilecek.

Dahiliye muayenesi 500 - 1000 lira

Genel Cerrahi muayenesi : 550 - 1050 lira

Göğüs Hastalıkları muayenesi: 550 - 1050 lira

Kulak Burun Boğaz muayenesi: 600 - 1200 lira

Kardiyoloji muayenesi: 650 - 1250 lira

Göz Hastalıkları muayenesi: 650 - 1250 lira

Beyin Cerrahi muayene 750 - 1500 lira

Dermatoloji muayenesi: 750 - 1500 lira

Fizik Tedavi muayenesi: 750 - 1500 lira

Ortopedi muayenesi: 750 - 1500 lira

Üroloji muayenesi: 750 - 1400 lira

Plastik Cerrahi muayenesi: 800 - 1700 lira

Nefroloji muayenesi 900 – 2000 lira

Enfeksiyon Hastalıkları muayenesi: 650 – 1750 lira

ÖZEL HASTANELERDE ÜCRETSİZ YAPILAN TEDAVİLER

Eğer başka bir hastaneden acil sevk yapıldıysa ücret ödemezsiniz. Travma ve yanık tedavilerinde ücret alınmaz.

Acil hastaların tümü.

Yoğun bakım hastaları ücret ödemez.

Acil tıbbi müdahale gerekli olan hastaların yataklı ya da ayakta farkı gözetilmeden tedavileri yapılır.

Yeni doğan bebek bakımları.

Kanser tedavilerinin birçoğundan ücret alınmaz.

Hemodiyaliz tedavisi,

Doğum işlemleri sırasındaki cerrahi işlemler.

Doku, organ ve kök hücre nakillerinde ücret talep edilmez.