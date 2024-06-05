Tokat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan bir kişi, Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Son bir hafta içerisinde vücuduna keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan hasta, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’ne başvurdu. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bu yılın 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise kene ısırığı şüphesiyle 370 kişi başvurdu.
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde 20 kişinin tedavisine başlanırken, 3 hastanın durumu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.