Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticilerin destekleriyle çeşitli eğitimler alan kursiyerlerin, yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğin açılışı Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık tarafından yapılırken düzenlenen sergide çini, el işi, dokuma, yağlı boya resim, dikiş nakış örnekleri ve süs eşyaları yer aldı.

Yıl boyunca usta öğreticiler ve kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılışta sergilenen halk oyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl Haziran ayının ilk haftasını Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutladıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, yapılan bu tür faaliyetlerle hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilip, tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Hayat Boyu Öğrenmenin bir ömür boyu süren bir eğitim faaliyeti olduğunu söyleyen Altınkaynak, “Hayat Boyu Öğrenme, 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. Bu hafta ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi, amaçlıyoruz. Bu hafta vesilesi ile halkımızın kendilerini geliştirebilmeleri için kurslara merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve keyif veren yönünü öne çıkarmak, herkesin öğrenme sürecine katılımını sağlamak ve geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına, bugün burada, hep beraber ciddi bir emeğin sergilendiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Serginin açılışına İl Müftüsü Ali Gülden, okul ve kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.