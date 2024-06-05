Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayrama daha temiz ve şık görünmek için kuaförlere akın etmesi bekleniyor.

Günler öncesinden randevu alan vatandaşlar, bayram için geri sayıma geçerken, kuaförlerin bu süreçte normal zamanlara göre daha yoğun çalışması öngörülüyor.

Bayrama daha yakın günlerde 5 ila 6 saat fazla çalışacaklarını söyleyen Yozgat’ta kuaförlük yapan Kızılay Erkek Kuaförü işletme sahibi Bekir Kızılay, randevu almadan gelen müşterileri mağdur etmemek için çabaladıklarını dile getirdi.

“GİDEREK DAHA DA FAZLALAŞACAK”

Bayrama yaklaşılan her günde iş yoğunluğunun daha da artacağını söyleyen Kızılay şunları söyledi; “Kurban Bayramı’na yaklaşık 10 gün kaldı. Bu günlerden artık yoğun bir iş temposu bizi bekliyor. Son güne zaten bırakma işi kalmıyor, 1 hafta kala fazla iş oluyor. Sadece arefe günü olduğu için diğer günlerden 5 ila 6 saat daha fazla çalışmış oluyoruz. Onun dışında zaten yoğun bir tempoda geçiyor. Önümüzdeki günlerde çalışma saatlerimiz daha da artabilir çünkü müşterilerimizi mağdur etmeme açısından herkese hizmet verebilmek için çabalıyoruz. Şuanda saç sakal 250 lira, saç tıraşı 150 lira, sade sakal ve çocuk tıraşı 100 lira şeklinde.”