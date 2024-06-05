Demir-çelik sektöründe adını duyuran ve Türk iş dünyasının önemli isimlerinden biri olan Fuat Tosyalı'nın kim olduğu ve kariyeri hakkında merak edilenler araştırılıyor. Jose Mourinho’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte, Tosyalı Holding'in sahibi olan Fuat Tosyalı'nın hayatı ve iş dünyasındaki etkisi hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik.

Hatay doğumlu olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında dünyaya geldi ve iş hayatına 1967 yılında babasının yanında çırak olarak başladı. 1988 yılında aile üyeleriyle birlikte Tosyalı Metal A.Ş. şirketini kurdu. Ardından Tosyalı Metal'in yanı sıra Tosyalı Demir Çelik A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Sac End. A.Ş. gibi şirketler faaliyete geçti.

Fuat Tosyalı'nın liderliğinde Tosyalı Holding, Türk Özel Sektörü'nün ilk yassı çelik üretimi yatırımını 2008 yılında gerçekleştirdi. Küresel krize rağmen rekor sürede tamamlanan bu yatırım, Türkiye'ye kazandırıldı. Ayrıca, holding 2011 yılında dünyanın tek seferde kurulan en büyük çelik boru üretimi yatırımını başlatarak, 2013 yılında tamamladı ve 70'ten fazla ülkeye boru ihracatı yapmaya başladı.

Tosyalı, bölgesel bir güç olma hedefiyle çelik sektöründeki yatırımlarına devam ederken, Afrika pazar stratejisi çerçevesinde Cezayir'de önemli bir yatırım gerçekleştirdi ve 1.250.000 Ton/yıl kapasiteli inşaat demiri üretim kompleksini ülkeye kazandırdı.

Tosyalı Holding, Türk özel sektörünün önde gelen yassı çelik ve çelik boru üreticisi konumunda bulunuyor ve 3 ayrı ülkede 16 tesiste demir çelik üretimini gerçekleştirerek bölgesel güç olma hedefini sürdürüyor.

Tosyalı Holding bu doğrultuda, Karadağ'da eski Yugoslavya'nın en büyük çelik üretim tesisi olan Zelijezara AD Niksic'i 2012 yılında satın almıştır. Mühendislik çelikleri ve alaşımlı çelikler alanında uzman olan bu şirket ürünlerinin tamamını Avrupa'daki makine ve ekipman üreticilerine satmaktadır.