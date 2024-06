TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türker, TKDK’nın çalışmaları hakkında Vali Özkan’a detaylı bilgi verdi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü, 2011 yılından bu yana AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Hibeleri (IPARD) ile Yozgat'taki yatırımcıları desteklemeye devam ediyor.

Bu program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile finanse edilerek, geri ödemesiz mali destek sağlıyor. TKDK, Yozgat'ta proje alımına başladığı 2011 yılından bu yana 16 farklı sektörde yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği sunuyor. Bu sektörler arasında süt, et, meyve-sebze, arıcılık, seracılık, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi alanlar bulunuyor. Kadın ve genç yatırımcılara pozitif ayrımcılık uygulanarak, projelerine ek puan ve ilave hibeler sağlanıyor.

Bugüne kadar Yozgat'ta 882 projeye toplamda 588.10 milyon lira hibe desteği verildi. Bu miktarın 473.80 milyon lirası ödenirken, 114.40 milyon lirası ödenmeyi bekliyor. 2024 yılı içerisinde ise 120 milyon lira hibe tutarıyla 280 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor.

BİRÇOK TESİS KAZANDIRILDI

TKDK’nın desteğiyle Yozgat'ta 110 süt üretim tesisi, 55 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 2 süt işleme tesisi, 7 süt toplama merkezi, 5 kırmızı et işleme tesisi, 1 kanatlı et işleme tesisi, 2 su ürünleri işleme tesisi ve birçok diğer tesis kazandırıldı. Bu yatırımlar, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ekonomik katma değer oluşturarak üreticilere daha yüksek gelir fırsatları sunuyor. Ayrıca, üretim zinciri boyunca yeni iş kolları oluşturarak istihdam olanakları sağlıyor. IPARD hibeleri, yerel işletmelerin modern teknoloji ve yenilikçi süreçlere erişimini artırarak, kırsal alanlarda teknoloji transferini teşvik ediyor.

PROJE SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

IPARD III döneminde hibe destek oranlarının yüzde 50 ila yüzde 75 arasında değişebileceği ve bu desteklerin 2030 yılına kadar 81 ilde kullanılabileceği belirtiliyor. Yozgat’ın bu hibe programlarından faydalanmaya devam edecek olması ve her yıl başvuru sayısı ile desteklenen proje sayısının artması bekleniyor.

“YOZGAT’A HAYIRLI OLSUN”

Yozgat'a yatırımların hayırlı olmasını temenni eden Vali Özkan, “Desteklerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” dedi.