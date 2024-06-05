Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin provokasyonuna sahne oldu.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın eli kanlı terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı için görevden alınıp yerine kayyum atanmasını gerekçe gösteren DEM Partili milletvekilleri Genel Kurul kürsüsünü işgal etti.

Bu durum, AK Partili vekillerin "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık vermesine neden oldu ve tansiyon yükseldi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, kürsüye çıkan DEM Parti milletvekillerine büyük tepki göstererek, "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sorgun ilçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 'Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz' yazılı pankartlarla kürsüye çıkan, DEM Parti milletvekillerine büyük tepki gösterdi. Yozgatlı olarak bu vatanın her köşesinde hiçbir haine geçit vermeyeceğimizi, Yozgat'ın yiğit evladı, milletvekilimiz bir kez daha göstermiştir. Teşkilat olarak her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.