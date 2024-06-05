Ali Koç'un, Fenerbahçe'yi Jose Mourinho'nun liderliğinde güçlendirmek amacıyla getirdiği ünlü çalıştırıcı, dünya çapında takip edilen bir gelişmeyle İstanbul'a ulaştı.

Londra'da Real Madrid ile B.Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyen Mourinho’nun İstanbul'a nasıl geldiğine dair tüm detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarılı çalıştırıcı Jose Mourinho’yu, Fuat Tosyalı'nın özel jetiyle Londra'dan İstanbul'a getirttiği belli oldu.

Jose Mourinho'nun Londra'dan İstanbul'a seyahatinde, 28 milyon dolarlık özel jetin sahibi olarak Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın ismi öne çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un organizasyonuyla gerçekleşen bu özel seyahatte, Fuat Tosyalı'nın Falcon 2000S model özel jeti kullanıldı.

Bu jetin, 1996'dan bu yana sadece 310 adet üretilen nadir bir seriden olduğu ve piyasa değerinin 28 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Tosyalı, 2013 yılında bu özel jeti satın alarak, Falcon 2000S'in nadir sahiplerinden biri oldu.