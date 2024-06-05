Kısa süre önce antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçı kaçıran Zehra Güneş, son oynanan ABD maçında koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını desteklemeye geldiğini görenlerin yürekleri dağlandı.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki maçı kaçıran milli voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD ile oynadığı maçta koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını destekledi. Bu görüntüler, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasının son mücadelesinde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.

Kolej Park Salonu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, Filenin Sultanları rakibini 3-2’lik skorla mağlup ederek tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Ancak, devam eden sakatlığı nedeniyle son iki maça çıkamayan takımın yıldızı Zehra Güneş’in son hali, herkesi derinden etkiledi.

Millilerin son iki maçında kadroda yer alamayan Güneş, arkadaşlarını desteklemek için salona kadar geldi. Zehra Güneş'in yürümekte zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar görenleri hüzne boğdu.

Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, sakatlığı nedeniyle 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi'nin 3. etabına katılamayacağını duyurdu.