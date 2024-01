Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün alt yapısından yetişen ve A takım ile antrenmanlara çıkıp bazı müsabakalarda da görev alan başarılı oyuncular Sol Oyun Kurucu Hiranur Güneş ve Pivot Cemre Şener U16 Kız Milli takımının 3-9 Ocak tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilecek olan kampına davet edildiler.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, 5-6 yıl önce Hentbola genç sporcuları yetiştirmek için başladıkları bu yolculuklarına şu anda üç sezondur Birinci Lig’de mücadele ederek devam ettiklerini belirtti.

Kuruluş amaçları ve hedeflerine ulaştıklarını dile getiren Genç Antrenör Atmaca, Yozgat’ın hentbol olarak potansiyelinin yüksek olduğunu, bu potansiyeli de ortaya çıkarmak için Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Alt yapıdan yetiştirdikleri birçok oyuncunun milli takım kamplarına katıldığını, Atiye ve Zehra gibi oyuncularının ise milli formayı giyme başarısı elde ettiğini dile getiren Atmaca, ‘’Biz kulüp olarak, ben de Antrenör olarak hedefimize ulaştık ve bu hedef doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Her sene olduğu gibi 2024 yılının ilk haftasında da milli takım kampına iki oyuncumuzu gönderdik. Milli takım kampına katılan bütün oyuncularımız kadroda yer almasalar bile orada tecrübe kazanıyorlar ve ligde gösterdikleri performanslar ile de tekrar Milli takım formasını giyme fırsatı yakalıyorlar. Nitekim Atiye Gülseven ve Zehra Karadavut’ta küçük yaşlardan itibaren milli takım kamplarına davet edildiler ve şu anda iki oyuncum da U17 ve U19 Kadın Hentbol milli takımının vaz geçilmez oyuncuları arasına girdiler. Her ikisi de Avrupa Kupasında turnuvanın oyuncusu seçilme başarısını da gösterdiler. Şimdi ise Sol Oyun Kurucu Hiranur Güneş ve Pivot Cemre Şener milli takım kampına davet edildiler. Bu iki oyuncudan da beklentim yüksek. Her ikisinin de milli takımda başarılı olacağına ve o gururlu formayı giyeceklerine inancım tam. Biz ligde şampiyon olamasak ta, hedefimize ulaştık şu anda Birinci Ligde kendi oyuncularımız ile mücadele ediyoruz. Onlar ile şampiyonluklar yaşadık, onlar ile kazanılması zor müsabakaları kazandık ve şu anda da ligde 4’üncü sıradayız. Ligin ikinci yarısında da bir aksilik olmaz ise Play-Off oynayacağımıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.