Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri, kilogramı 1 TL'ye satılan mandalinanın markette 20 TL, kilogramı 3 TL'ye satılan portakalın ise markette 45 TL olduğuna dikkat çekerek isyan etti.

Kozan'ın önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde, market ve bahçe arasındaki sadece 3 kilometrelik mesafeye rağmen, üreticiler marketlerde mandalina kilogramının 18-20 TL, portakal kilogramının ise 25-45 TL arasında satıldığını belirtti.

Bu duruma tepki gösteren üreticiler, çözüm için yerel yönetimlerin devreye girmesini ve ürünlerin uygun fiyatlarla alınarak dağıtılmasını önerdi.

Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönümlük bahçesinde Türkiye'nin lezzet tescilli Bucak portakalını yetiştirdiğini belirterek, marketlerdeki fiyatların üreticileri mağdur ettiğini ifade etti.

Açıcı, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konumu ve iklimi ile lezzeti farklı. Marketlerdeki portakal fiyatı 44.90 kuruş. Kozan’da da mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın illerdeki belediyelerin ürünleri uygun fiyatlarla almasını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını öneriyorum. Hem üretici hem de tüketici mağdur olmaz" şeklinde konuştu.

Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönümlük bahçesinde portakal ve mandalina yetiştirdiğini ancak 1 TL'ye bile alıcı bulamadıklarını belirtti. Yavuz, "Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuklarının bozuk olduğu gerekçesiyle alıcı çıkmıyor. Şu an 100 bin TL zararım var" dedi.

140 dönümlük narenciye bahçesi olan üretici Lütfi Öztürk ise, ürünlerinin bir kısmını kilogramı 1 TL'ye sattığını ancak marketlerde aynı ürünün 25 TL'ye satıldığını belirtti. Öztürk, "Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun. Portakal ağaçta kalmakta ve toplamamız gerekiyor, ancak neredeyse toplamak için para vermemiz gerekecek" şeklinde konuştu.