Yozgat'ın soyu ve kökeni araştırılıp merak edilirken ulaştığımız bilgileri sizler için derledik. İşte, Yozgat'ın soyu hakkında merak edilenler:

YOZGAT'IN SOYU NEDİR?

Yozgat, Türk tarihinin derin köklerine dayanan bir şehir olarak bilinir ve kökeni Oğuz Türkleri'ne dayandırılır. Özellikle Bozok koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye yerleşmeleriyle Yozgat, Türk kültürünün önemli bir merkezi haline gelmiştir.

Oğuzlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türk boylarından biridir. Yozgat ve çevresine yerleştikten sonra, bölgeyi yoğun bir şekilde mesken tutmuşlardır. Osmanlı idari sistemi içerisinde bu bölgeye "Bozok sancağı" adı verilmiştir. Bu adlandırma Cumhuriyet döneminde değişse de, halk arasında "Bozok" adı hala yaşatılmaktadır.

Yozgat'ın soy kökeni hakkında farklı görüşler bulunsa da, genel kabul gören görüş, bu bölgenin Oğuz Türkleri ve özellikle Bozok koluna mensup Türkmenler tarafından yoğun bir şekilde yerleşildiği ve bu nedenle "Bozok" veya "Yozgat" isimleriyle anıldığıdır.

Yozgat, Türk tarihindeki bu köklü geçmişiyle hem kültürel hem de tarihi açıdan zengin bir mirasa sahip olarak bilinir. Bu nedenle, Yozgat'ı ziyaret edenler, bu büyüleyici şehirde tarihi ve kültürel zenginliklerin tadını çıkarabilirler. (Melike Aslı Arslan)