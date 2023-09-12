Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:46 06:11 12:42 16:15 19:03 20:23

Akdağmadeni 04:42 06:07 12:38 16:11 18:59 20:18

Aydıncık 04:43 06:09 12:40 16:13 19:02 20:22

Boğazlıyan 04:46 06:10 12:41 16:14 19:01 20:20

Çandır 04:44 06:09 12:40 16:12 19:00 20:19

Çayıralan 04:44 06:08 12:39 16:12 19:00 20:19

Çekerek 04:43 06:09 12:40 16:13 19:01 20:21

Kadışehri 04:42 06:07 12:38 16:11 18:59 20:20

Saraykent 04:43 06:09 12:40 16:13 19:00 20:20

Sarıkaya 04:44 06:09 12:40 16:13 19:01 20:20

Şefaatli 04:47 06:12 12:43 16:16 19:03 20:23

Sorgun 04:45 06:10 12:41 16:14 19:02 20:22

Yenifakılı 04:47 06:11 12:42 16:15 19:02 20:21

Yerköy 04:48 06:13 12:44 16:17 19:05 20:24

(Haber Merkezi)