Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.8804 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.8536 liradan, satış fiyatı ise 26.9072 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8875 TL'den yapan euro şu anda 28.8805 TL alış ve 28.8945 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)