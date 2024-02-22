Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) tüm il ve ilçelerin, seçmen ile sandık sayıları açıklandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla YSK tarafından Yozgat’ın ve ilçelerin seçmen ile sandık sayılarının ne kadar olduğu paylaşıldı.

YSK’nın yaptığı açıklamaya göre Yozgat merkezin sandık sayısı 276, seçmen sayısı ise 72 bin 61 kişi olarak belirlendi.

YOZGAT İLÇELERİ SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

İlçelerin sandık ve seçmen sayıları ise;

Sorgun’da sandık sayısı 229, seçmen sayısı ise 57 bin 904,

Akdağmadeni’nde sandık sayısı 135, seçmen sayısı ise 28 bin 593,

Yerköy’de sandık sayısı 123, seçmen sayısı ise 26 bin 532,

Boğazlıyan’da sandık sayısı 96, seçmen sayısı ise 25 bin 378,

Sarıkaya’da sandık sayısı 108, seçmen sayısı ise 23 bin 928,

Çekerek’te sandık sayısı 70, seçmen sayısı ise 14 bin 152,

Şefaatli’de sandık sayısı 69, seçmen sayısı ise 11 bin 254,

Çayıralan’da sandık sayısı 42, seçmen sayısı ise 9 bin 297,

Kadışehri’nde sandık sayısı 39, seçmen sayısı ise 7 bin 974,

Saraykent’te sandık sayısı 35, seçmen sayısı ise 7 bin 911,

Aydıncık’ta sandık sayısı 38, seçmen sayısı ise 7 bin 657,

Yenifakılı’da sandık sayısı 20, seçmen sayısı ise 4 bin 352,

Çandır’da sandık sayısı 15, seçmen sayısı ise 3 bin 458 olarak açıklandı.