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TÜRK SİYASETİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN BİRİSİ: FUAT OKTAY

Fuat Oktay, 1964 senesinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Eğitim serüvenine Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlayan Oktay, 1985 yılında bu üniversiteden başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

Oktay, otomotiv sektörünün merkezi kabul edilen ABD'nin Detroit şehrinde bulunan Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi konularında uzmanlaştı.

Fuat Oktay, Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı gibi önemli akademik görevler üstlendi. Hem kamu hem de özel sektörde birçok şirkete danışmanlık hizmetleri verdi ve bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği gibi üst düzey pozisyonlarda görev aldı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu dönemde birçok ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

FUAT OKTAY'IN ÖZEL HAYATI VE EVLİLİĞİ

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin Oktay ile evlidir. Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay, Kafkas kökenli bir aileden gelmektedir. Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile 22 Temmuz 2022 tarihinde evlendi. 47 yaşında olan Hümeyra Şahin Oktay, aynı zamanda bir yazar olarak da tanınmaktadır.

FUAT OKTAY'IN SİYASİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Fuat Oktay, geniş bir kariyere sahip olan deneyimli bir devlet adamıdır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi kritik görevleri üstlenmiştir. Fuat Oktay'ın bu görevlerle dolu kariyeri, Türk siyasetindeki etkileyici izlerini taşımaktadır. Deneyimleri ve liderlik yetenekleri, ülkenin yönetimine önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir.