İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı.

Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcu için verilen Golden Boy ödülünün Haziran ayı güncellemesi açıklandı. İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından sunulan güncellemeye göre, 2024 yılının liste sıralamasında bazı değişiklikler oldu.

Avrupa'da 21 yaş altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülünün haziran ayı güncellemesi açıklandı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Yasin Özcan listede yer aldı.

Listede yer alan isimler arasında önemli değişimler yaşandı. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren, ilk 10'a giremedi ve yerlerini Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic'e bıraktılar.

Lamine Yamal hala listenin zirvesinde yer alırken, onu Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler 19. sırada yer alırken, Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ise 67. sırada yer aldılar.

Golden Boy 2024 ödülünde ilk 10 sırada yer alan isimler şöyle:

1. Lamine Yamal - Barcelona

2. Joao Neves - Benfica

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

4. Warren Zaire-Emery - PSG

5. Leny Yoro - Lille

6. Savio - Girona

7. Kobie Mainoo - Manchester United

8. Pau Cubarsi - Barcelona

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

10. Rico Lewis - Manchester City