TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Fuat Oktay’ın önlük yaptığı Yozgat İl Halk Kütüphanesinin inşaatında yürütülen çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan ve tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan il halk kütüphanesi vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

KÜTÜPHANE DEĞİL YAŞAM MERKEZİ

Tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan il halk kütüphanesi vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

14 bin metrekare kapalı alana sahip olan kompleks tamamlandığında Yozgat’ta vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak.

Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan İl Halk Kütüphanesi projesinin inşaatı için yürütülen çalışmalar hızlı şekilde sürdürülüyor.

Klasik kütüphane hizmetlerinden çok farklı hizmetleri de içerisinde barındıracak olan kütüphane tamamlandığında Yozgatlılar için yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak.

YOZGAT LİSESİ KARŞISINDA YÜKSELEN BİR SİMGE

Yozgat, yeni bir kültürel ve sosyal merkeze kavuşuyor. Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatı, şehrin dokusuna uygun bir şekilde hızla ilerliyor ve tamamlandığında Yozgat'ın önemli bir simgesi olacak.

14 bin metrekarelik geniş bir alana sahip olan kütüphane, sadece kitap okuma mekanı değil kapsamlı bir sosyal yaşam merkezi olacak.

HIZLA YÜKSELEN BİR KÜLTÜREL MERKEZ

Kütüphane inşaatı, ilk kazmanın vurulduğu günden bu yana hızla yükseliyor ve Yozgat'ın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, şehrin kültürel zenginliklerini tanıtmak için özel bölümlere ve sergilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Fuat Oktay'ın öncülüğünde yürütülen bu proje içerisinde, müze ve kültür merkezi de bulunacak.

TARİHİ DOKUYA SAYGI!

Yozgat Lisesi karşısında yapılacak olan bu kütüphane projesi, Oktay'ın vizyonu ile gerçekleştirilerek şehrin tarihi dokusunu koruyacak.

Halk kütüphanesinin projesi noktasında büyük uğraşlar veren Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

“YENİ BİR YAŞAM ALANI OLACAK”

İl Halk Kütüphanesi ile Lise Caddesi’nin cehresi değiştiği söylenerek çalışmalar hakkında genel bilgiler verildi.

Yozgat Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Halk Kütüphanesinin inşaatında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunan Lise Caddesi’ne renk katacak olan ve tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek olan il halk kütüphanesi vatandaşlara yeni bir yaşam alanı olacak. Kütüphane, klasik kütüphane hizmetlerinin yanı sıra farklı hizmetleri de sunacak ve şehre yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Tamamlandığında, Yozgatlı vatandaşlar için dinamik bir sosyal yaşam merkezi haline gelecek. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.