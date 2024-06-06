Ünlü rapçi Ezhel'in eski sevgilisi Ecem Güvenciler, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Ecem Güvenciler kimdir? Kaç yaşındadır? Annesi kimdir? İşte detaylar...

ECEM GÜVENCİLER KİMDİR?

Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ecem Güvenciler, ünlü rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu) ile olan geçmiş ilişkisiyle bilinir. Ecem Güvenciler, 32 yaşındadır ve sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da tanınmaktadır.

Ezhel’in serbest bırakıldığı gün çekilen bir videoda, Güvenciler şu sözlerle duygularını dile getirmişti: "Ben Ecem. Ezhel’in kız arkadaşıyım, 8 aydır birlikteyiz, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Sercan sadece inandığı şeyi yapıyordu ve başardığımıza çok sevindim. Sanata özgürlük, bizim sanatımıza engel olmasınlar, hepimiz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Burada bu kadar insan onun da özgür olduğuna inanıyordu. Teşekkür ederiz, kazandık."

Ecem Güvenciler ayrıca televizyon dünyasında da yer almış, popüler ses yarışması O Ses Türkiye'ye katılmıştır. Bu yarışmada gösterdiği performansla da adından söz ettirmiştir. Ecem Güvenciler'in ablası ise Senem Sultan Güvenciler’dir.