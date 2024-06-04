Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, su tarifesinde yüzde 50 indirime gidildiğini söyledi.

Boğazlıyan Belediyesi’nin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Mayıs ayında gündeme getirilen ve oy birliği ile kabul edilen; su ücretinde yüzde 50 indirim yapılması, Zabıta Trafik Müdürlüğü’nün kurulması, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması ve tarife cetveli güncellemesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Başkan Coşar, “Alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Meclis Üyeleri; Hakan Köylüoğlu, Ayhan Karabulut, Rıfat Çınar, Mustafa Akınol, Yüksel Karacabey, Yaşar Yazılıtaş, Bülent Özer, Bülent Çay, Doğan Yazır, Coşkun Yüksel ve Ümit Korkmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşen Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'na ilişkin gündem maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Su ücretinde yüzde 50 indirim yapılması, Zabıta Trafik Müdürlüğü’nün kurulması, Tarım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması ve tarife cetveli güncellemesinin oy birliği ile alınan kararları Boğazlıyan Belediyesi’nin sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Coşar, “Alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştu.