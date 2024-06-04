Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresi 2024 yılı yatırım bütçesinden Boğazlıyan’a ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı, ayrılan ödeneklerinden ne miktarda sarfiyat yapıldığı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Komisyon Başkanı Ümüt Şahbaz raporla alakalı yaptığı açıklamada, “İl Özel idaresi 2024 yılı yatırım programı bütçesinden Boğazlıyan’a bağlı köylerin içme suyu yapım projesine 300 milyon lira, kilitli parke yapım projesine 4 milyon lira, 1’inci kat asfalt kaplama projesine 1 milyon lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 150 bin lira ve cari giderler için 500 milyon lira olmak üzere toplamda 5 milyon 951 bin lira ödenek ayrıldı. Ayrılan bahis konusu ödeneklerden ilçenin acil ihtiyaçlarından olan Yazıçepni köyü içme suyuna 24 bin lira, Müftükışla köyü içme suyuna 40 bin lira, Bahariye köyü içme suyuna 48 bin lira ve Başhoroz köyü içme suyu yapımlarına 44 milyon 400 bin lira olmak üzere toplamda 156 milyon 400 bin liralık harcama yapıldığı görülmüştür. Diğer ödeneklerden günümüze kadar harcamanın yapılmadığı, zaman içerisinde harcamaların ve programda yapılacak değişikliklerden dolayı aktarmaların yapılacağı komisyonumuzca tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gündemin ikinci maddesinde, Akdağmadeni’nde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Ramazan Dolgun, şunları söyledi: “Akdağmadeni ilçesi ve köylerinde bulunan ilköğretim kurumların bağlı okullarımızdan Namık Kemal Ortaokulunun dış cephe yalıtımı yapılması, Kirsinkavağı İlköğretim Okulunun iç cephesinin boyanması, Yeniyapan İmam Hatip Ortaokulunun merdiven bakımı ile iç cephenin boyanması, Pazarcık İmam Hatip Ortaokulunun iç cephesinin boyanması, Tarhana Mehmet Öğretmen Okulunun merdiven bakımı ile iç cephesinin boyanması ve Oluközü Şehit Yasin Yılmaz Ortaokulunun giriş merdiveninin bakım ve onarımlarının yapılmalarına ihtiyaç duyulduğu, diğer ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumunun iyi olduğu ve okulların malzemeli bakımlarının yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunun ve Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesinin çatı bakım ve onarımlarının da Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden ödenek ayrılarak yapılmasının yerinde olacağı görüldüğünden, ihtiyaç duyulan diğer boyama ve onarım işlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü onarım ekiplerince okulların ihtiyaç duyulan onarımlarının yapılmasının uygun olacağı yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”

Gündemin son maddesinde Kadışehri’nde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkına gerekli araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması önergesi üzerinde Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.