Valilik tarafından yapılan açıklamada, anız yakmanın yasalara aykırı olduğu ve hem doğaya hem de canlılara ciddi zararlar verdiği vurgulandı.

ANIZ YAKMAK SUÇTUR!

“Anız yakmak suçtur. Doğaya ve canlılara zarar verir” denilerek yapılan açıklamada, “Tarım arazilerinde bulunan anızları yakarak temizlemek isteyen vatandaşlarımız, bu eylemin yasal olmadığını bilmelidir. Anız yakmak, toprağın verimliliğini düşürür, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler ve yangın riskini artırır. Ayrıca, anız yangınları sonucunda ormanlık alanlar, yerleşim yerleri ve hatta insan hayatı tehlikeye girebilir” ifadelerine yer verildi.

DOĞAYA VE CANLILARA ZARAR VERİR

Açıklamada ayrıca, anız yakmanın ekosistem üzerinde yıkıcı etkileri olduğu belirtildi. “Anız yangınları, toprağın üst tabakasında bulunan organik maddeleri yok eder. Bu da toprağın verimliliğini azaltır ve erozyona yol açar. Ayrıca, yangın sırasında birçok canlı türü zarar görür veya yok olur. Kuşlar, böcekler ve diğer yaban hayatı büyük tehlike altındadır” denildi.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yozgat Valiliği, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını ve anız yakmaktan kaçınmalarını istedi. Valilik, "Tarım alanlarını temizlemenin birçok alternatif yolu bulunmaktadır. Anız yakmak yerine, toprak işleme teknikleri ve mekanik yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler hem daha güvenli hem de doğa dostudur" diyerek, çiftçilere çağrıda bulundu.

Valilik yetkilileri, anız yakma olaylarının tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını ve bu suçu işleyenlerin cezalandırılacağını da hatırlattı.

ANIZ YAKMANIN TEHLİKELERİ

Anız yakma, tarım arazilerinde hasat sonrası kalan bitki artıklarının yakılması işlemidir. Ancak bu yöntem, toprağın verimliliğini düşürdüğü gibi, hava kirliliğine de neden olur. Ayrıca, kontrolsüz anız yangınları orman yangınlarına dönüşebilir, yerleşim alanlarına sıçrayabilir ve büyük maddi zararlara yol açabilir.