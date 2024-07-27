Uzman doktorların kararıyla Ankara'da özel bir hastanede operasyon geçiren Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “AK Parti Yozgat Milletvekilimiz, TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül Beyefendi toplardamarında oluşan bir sorun nedeniyle hastaneye muayeneye gitmiş olup, uzman doktorların kararıyla bugün Ankara'da özel bir hastanede ani bir operasyon geçirmiştir. Sayın Milletvekilimizin ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiş olup, şuanda evinde istirahat etmektedir ve sağlık durumu iyidir. Sayın Milletvekilimiz doktor tavsiyesiyle bu hafta sonu evinde dinlenmekte ve bu sebepten ötürü telefonlara çok fazla bakamamaktadır. Arayan, soran ve şifa dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim kıymetli Vekilimize ve tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifiyle şifa ihsan eylesin” denildi.

Akgül’ü ziyaret eden AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise “Yozgat Milletvekilimiz ve TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir Akgül Beyefendiye geçirmiş olduğu operasyon sonrası geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

İleri Gazetesi olarak Milletvekili Abdulkadir Akgül’e geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar diliyoruz.