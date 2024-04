Yozgat İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen isim belli oldu.

Yozgat İl Genel Meclis Nisan ayı birinci oturumunun ilk toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda Yozgat İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçilen isim belli oldu.

Daha önce SGK İl Müdürlüğü görevini yürüten Sarıkaya ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilen Adnan Ünal İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

Meclis Başkanlığı vekilliğine MHP adına Adem Kızılok, AK Parti adına ise Osman Biçer seçildi.

Meclis divan heyetine ise, Fatih Çıtak, Harun Meriç asil olarak seçilirken yedek olarak Veli Akdoğan, Ömer Yararsoy seçildi.

“YİĞİTLER ŞEHRİ YOZGAT’A HİZMET EDECEĞİZ”

Meclis toplantısı öncesi bir açıklama yapan Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “‘Bir seçim süreci geçirdiniz, çok şükür kazasız belasız bir seçim sürecini bitirmiş olduk. Şimdi İl Özel İdaremize yeni bir heyecan, yeni bir sizlerle birlikte yiğitler şehri Yozgat’ın her bölgesine her noktasında, her lokasyonuna hizmet edeceğiz. Sizler bizim sahadaki, ilçelerimizdeki sorunlarımızı yerinde gören, bizlere ileten, bizlerin uçbeylerisiniz. Bizlerle birlikte, kanunlar çerçevesinde ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız, istişare edeceğiz. Zaten İl Özel İdareleri, İl Genel Meclisleri oturmuş bir sistem. Meclisin görevleri belli, idarenin görevleri belli, valiliğimizin görevleri belli. Uyu içerisinde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah çalışacağız. Derdimiz milletimize devletimizin verdiği imkanlar çerçevesinde en güzel hizmeti vermek. Dolayısıyla meclis çalışmalarına gececiğiz” diye konuştu.

“YOZGAT İÇİN GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Meclisin en yaşlı üyesi olarak meclis başkanlığını yürüten Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Ümit Şahbaz ise, “Benim bu dönem 4’üncü dönemimdir. Birbirimizi kırmadan, incitmeden, birlik ve beraberlik içerisinde Yozgat için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bundan önceki meclisimiz çok başarılı bir dönem geçirdi. Bu dönemde beraber çalışmaktan, hoş seda bırakmaktan başka bir derdimiz yok. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZİN VERDİĞİ İMKANLARI ADALETLİ BİR ŞEKİLDE DAĞITACAĞIZ”

İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ise, “Değerli Meclis üyeleri arkadaşlarım. Bana göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 23’üncü dönemde inşallah ilçelerimizden seçilerek geldiğimiz bu görevi layıkıyla uyum içerisinde birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde devletimizin verdiği imkanları ilçelerimizin köylerine tamamına adaletli bir şekilde ve hızlı bir şekilde götüreceğimize inanıyorum. Hepimiz birçoğumuz yeni yeniyiz yeni göreve başladık. Yeni olmamamızın avantajları dezavantajları olabilir ama uyum içerisinde çalışacağımıza inandığım için bu dezavantajı avantaja geçireceğimize eminim. Bizi bu göreve layık gören ve bu görevde olmamızı uyun gören ve değerli meclis üyelerimizin takdiriyle büyük bir çoğunluğunun oyu ile seçilmek olmaktan şeref duyuyorum” dedi.