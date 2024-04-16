İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler için bankalardan sevindirici bir haber geldi. Artan faiz oranlarına tepki olarak bankalar, sıfır faiz imkanı sunarak müşterilerine destek oluyor. Bankalar, kredi limitlerini ve ödeme koşullarını açıkladı ve isteyenler mobil bankacılık hizmetlerini kullanarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Bu faizsiz kredi fırsatı, kredi kullanacak herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Tüketiciler, yükselen faiz oranlarından şikayetçi olmalarının ardından bankaların 0 faizli kredi kampanyalarını duyurmasıyla rahat bir nefes alıyorlar. Birçok banka, faizsiz kredi veren bankalar arasında yer alarak tüketicilere destek oluyor.

Özellikle acil nakit ihtiyacı olanları etkileyen kredi faiz oranlarındaki yükseliş son günlerde dikkat çekiyordu. Ortalama faiz oranlarının yüzde 4,64 seviyelerinde seyrettiği bir dönemde, 100 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan birinin toplam geri ödeme miktarı 192 bin TL'yi buluyor. Bu da, ihtiyaç kredisi kullananların anaparalarının neredeyse iki katı geri ödeme yapmaları anlamına geliyor, ki bu durum tüketiciler için ciddi bir yük oluşturuyor.

Ancak, bankaların hızla yükselen faiz oranlarına karşı başlattığı faizsiz kredi kampanyaları tüketicilere nefes aldırıyor. İşte bu kampanyalardan bazıları ve ödeme detayları:

Akbank: Müşterilerine 20 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 22 Nisan tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kredi çekenler, çektikleri tutarı 6 ay içerisinde ödemekle yükümlüler.

QNB Finansbank: Yeni müşterilere özel olarak 10 bin TL faizsiz kredi kullanımı sunuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için, bankadan bir yıl içinde ihtiyaç kredisi veya hazır kredi kullanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca, kamu çalışanlarına özel kampanyada kredi ödemelerinin 3 ay ertelenebileceği de duyuruldu.

Garanti BBVA: Banka, 25 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. 10 bin TL'lik kısmı sıfır faizli kredi kullanımına olanak sağlarken, kalan 15 bin TL için faizsiz taksitli avans fırsatı sunuluyor. Başvuruların 30 Nisan tarihine kadar yapılabileceği hatırlatılırken, 6 aylık bir vade imkanı sunulduğu belirtildi.

İş Bankası: Müşterilere 15 bin TL faizsiz avans fırsatı sunuyor. Kampanya için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirtiliyor. Başvurular banka şubelerinden yapılabileceği gibi online kanallar aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Denizbank: Yeni müşterilere yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi kullanımı imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında 6 aylık bir vade sınırı olduğu hatırlatılıyor.

Bankaların dönemsel olarak sunduğu faizsiz kredi imkanları, pek çok kişinin ihtiyacını karşılamaya yetmeyebilir. Bu durumda, tüketiciler ya yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanmak zorunda kalıyor ya da farklı alternatifler arayışına giriyorlar. Acil nakit ihtiyacı olanlar için, farklı bankalardan faizsiz kredi başvuruları yapılarak limit artırılabilir. Ancak, faizsiz kredilerde ödemelerin 6 ay ile sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir. Limit arttıkça, aylık taksit tutarlarının da artacağı göz önünde bulundurulmalıdır.