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Yozgat’a 72 bin 262 öğrenci yarıyı tatiline girdi. Yozgat’ta eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle ilçelerde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, yarıyıl tatilinin gelmesi ile öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Akdağmadeni ilçesinde, Kirsinkavağı İlk ve Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Fatih Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan ve İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Topuz, "Notlarınız ne olursa olsun, hayallerinize inanarak bol bol kitap okuyun çocuklar. İstediğiniz en iyi yere gelmek çok çalışmaktan geçiyor, geleceğimiz olan çocuklarımızın karnelerini dağıttık. Kendilerine, ailelerine ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde öğrenciler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı. Düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Ahmet Nuri Demir, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Yıldız ve Şube Müdürü Sebahattin Çakmak katıldı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşarken İlçe Milli Eğitim bünyesindeki okullarda karne töreni düzenlendi.

Yapılan karne törenine katılan Kaymakam Ahmet Nuri Demir öğrencilere karnelerini dağıttı. Kaymakam Demir, öğrencileri tebrik ederek, iyi tatiller diledi.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Çandır ilçesinde öğrenim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl karne törenine Kaymakam Emre Can Türkmen katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Türkmen, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Kaymakam Türkmen, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu dönemi kazasız ve belasız bir şekilde kendilerine faydalı olabilecek bir şekilde birçok sosyal etkinliği de en güzel şekilde yaparak, tamamlamış bulunmaktalar. Öğrencilerimiz şimdi tatile çıkıyorlar. Biz onlardan tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, dinlenmelerini, aileleri ile vakit geçirmelerini ama kitap okumayı da unutmamalarını istiyoruz. Onları öğretmeleri, idarecileri burada bekliyor olacaklar. Bizlerde 4 gözle onların sağlıklı bir şekilde dönmelerini istiyor olacağız. Güzel bir tatili hak ettiler. İnşallah tatilden sonra tekrar okullarımız açılacak. Biz hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde Şehit Bekir Şimşek İlkokulu’nda 2023-2024 öğretim yılı ilk yarıyıl karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kaymakam Alperen Yıldırım katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Yıldırım, çocukların karne heyecanını beraber paylaştı.

Kaymakam Yıldırım, “Eylül ayında başladığımız 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında bugün itibarıyla ara dönem tatiline başladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 haftalık tatil sürecinin ardından 5 Şubat itibarıyla tekrar okullarımızda eğitim ve öğretimlerine başlayacaklar. Tabii, bu tatil döneminde öğrencilerimize bolca dinlenmelerini, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, akranlarıyla, aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini, sosyal medya ve internet noktasında kendilerini sınırlandırılarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayrılmaları tavsiye ediyoruz Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz” diye konuştu.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan Kaymakam Recep Aydın, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte önce Fatih İlkokulundaki karne dağıtım törenine daha sonra Yamaçlı İsmet İnönü İlkokulu, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yamaçlı Şehit Başkomiser Ramazan Yılmaz İmamhatip Ortaokulundaki 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Karnelerini Kaymakam Aydın’ın elinden alan öğrenciler büyük mutluluk duydular. Öğrencilere yakın ilgi gösteren Aydın, karnelerini verdiği öğrencilere, tatilde hem eğlenmeleri hem de ikinci döneme hazırlıklı gelmeleri için derslerine çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunarak iyi tatiller dileyip, tebrik etti.

ŞEFAATLİ

Şefaatli ilçesinde, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla karne dağıttım töreni gerçekleştirildi.

Kaymakam Yusuf Ilıca ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Eser İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Geleceğin teminatı olan çocukların karne heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Karaca, Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek; "Bütün gayretimiz; çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Şefaatli Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizle milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin. Hepsine ayrı ayrı başarılar diler, gönüllerince bir tatil geçirmelerini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

SARAYKENT

Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 1'inci dönemini tamamlayarak eğitim ve öğretime ara veren öğrencilerle buluştu.

Eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Dedefakılı İlkokulu’nda karne töreni düzenledi.

Öğrenciler için düzenlenen törene Kaymakam Osman Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve okul yönetimi katılım gösterdi. Ara tatile girecek olan çocuklarla sohbet eden ve eğitimcilerle bir araya gelen Kaymakam Kurt, bütün öğrencilere iyi tatiller dileyerek fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Kurt, “Karne alan öğrencileri tebrik ederken, öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanda gelişimlerine katkı sunan tüm öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ise yapmış olduğu açıklamada; “Özveriyle sürdürülen bir eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sonuna geldik. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1’inci dönemi tamamlanırken ilçemizde tüm kademelerde eğitim gören değerli öğrencilerimizi kutluyor, emeklerinden dolayı yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 15 bin 355 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Agah Efendi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, eğitim öğretim yılının birinci dönemini sorunsuz olarak tamamladıklarını söyledi.

Öcal, ilçede anaokullarında bin 318, ilkokullarda 5 bin 32, ortaokullarda 4 bin 971, liselerde 4 bin 34 öğrencimiz olmak üzere 15 bin 355 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Öğrencilerimizden tatilde dinlenmelerini istiyoruz. Dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim" dedi.