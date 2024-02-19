Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Ertuğrul Özerdem, “Toplumların ayakta durmasında önemli bir işlevi olan ailenin gelişiminde kadının rolü görmezden gelinmez” dedi.

Özerdem seminerde yaptığı açıklamada, “Günümüzde aile, aile içi iletişim, aile içerisinde kadının yeri ve konumu gibi kavramlar daha da önemli hale gelmiştir diyerek kadının toplumsal hayatımızdaki konumu, iş yaşamına katılımının artması, kadına ve kadının toplumdaki rolüne bakışa farklı bir perspektif sunduğunu ifade etmiştir. Aile, bir toplumu ayakta tutan en önemli yapıdır. İnsan yaşamında doğumdan ölüme kadarki süreçte önemli bir işlev görür. Çocukların toplum içerisindeki konumlarını, kişilik özelliklerini, ruhsal gelişimlerini biçimlendirmede en önemli unsurdur. Aile olmak sağlıklı toplumların ortaya çıkmasına önayak olurken sağlıklı toplumların devamlılığı için de bu yapının korunması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özerdem, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri bölümünce toplum içerisinde ailenin önemi, değişen dünyada ve toplumda ailenin korunması yine bu değişen dünyada ve toplumda ailenin temel yapı taşı olan kadının rolü ve değeri üzerine velilere yönelik seminerler düzenledik.”

Seminerlerde ele alınan temel başlıklar ise şu şekilde sıralandı: Sağlıklı bir iletişim için dikkat edilmesi gereken noktalar, ailede temel değerler, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gerekenler, ailede kadının rolü, kadına yönelik şiddetin nedenleri, kadına yönelik şiddetin türleri, kadına yönelik şiddete alınması gereken önlemler ve başvurulabilecek kurumlar olarak belirlendi.