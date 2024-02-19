Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik Tarımsal Destek Ödemelerini gerçekleştirdi. Bu destek, milyonlarca çiftçinin daha iyi koşullarda üretim yapabilmesine ve ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağlıyor.

Bakanlık, Şubat ayında çiftçilere toplamda 295 milyon 531 bin Türk Lirası tutarında destek sağladı. Bu destek, her ayın belirli günlerinde çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor, böylece üreticilerin nakit akışı sağlanıyor.

Yerel yönetimler de çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte, belediyeler sosyal yardımları artırmanın yanı sıra çiftçilere de destek sağlıyorlar. Bu kapsamda Denizli Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda çiftçilere gübre desteği verdi.

Kumkısık Mahallesi'nde düzenlenen bir programda, çiftçiler 100 ton gübrelerini teslim aldılar. Daha önce fide, küçükbaş hayvan ve yem desteği sağlayan Merkezefendi Belediyesi, bu kez 30 dekara kadar her üç dekar başına bir çuval gübre desteği sağladı.

Belediye yetkilileri, hayvancılık ve tarım desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Bu tür destekler, çiftçilerin verimliliğini artırarak tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlıyor.