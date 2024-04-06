Yozgat genelinde 05-15 Nisan tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığınca havadan, karadan cayrokopter ve drone desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Ramazan Bayramı ve 9 günlük ara tatilinde trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetimler had safhaya çıkacak.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yapılan açıklamada, “05-15 Nisan 2024 tarihleri arasında ‘Trafikte Bir Can Kaybı Bile Fazladır’ prensibiyle Yozgat genelinde havadan, karadan Cayrokopter ve Drone destekli trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Özellikle eğitim, öğretim dönem ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili süresince artacak olan trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, trafik yoğunluğunun etkilerini en aza indirmek, olası trafik kazalarını engellemek, sürücülerde ‘Algılanan Yakalanma Duygusunun’ canlı tutulması ve görünürlüğün arttırılması maksadıyla, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, radarla hız denetimi, alkol denetimi ve özel trafik denetimlerine ağırlık verilecektir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarını önlemek ve sürücülere güvenli sürüş alışkanlıklarını benimsetmek için trafik denetimlerinin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de devam edilecektir. Tüm vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir bayram dileriz” ifadelerine yer verildi.