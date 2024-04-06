Sarıkaya Namık Kemal İlköğretim Kurumunda “Temiz Eller, Temiz Yarınlar” projesi adı altında bir yarışma düzenlendi.

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi İyi Uygulamalar Yarışması kapsamında öğrencilere farkındalık aşılandı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi İyi Uygulamalar Yarışması kapsamında 3-B sınıfı öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri İsmail Terme rehberliğinde Hep Temiz ve Atılmadım Hâla Buradayım projesi ile arkadaşlarına farkındalık kazandırmaya çalıştılar. Öğretmenimize ve öğrencilerimize emekleri için teşekkür eder yarışmada başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.