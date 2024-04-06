Akdağmadeni ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle Kaymakam Furkan Nezir ve İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette polis teşkilatı ile birlikte iftar yapan Kaymakam Furkan Nezir, iftar sonrası Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle pasta kesti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. Yılını kutlayan Nezir, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, suç̧ işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri layıkıyla yerine getiren, kamu güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan başta İlçe Emniyet Müdürlüğü personelimiz olmak üzere, emniyet teşkilatı mensuplarının 179. yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.