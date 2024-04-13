Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gençlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

SORGED tarafından bu kez yabancı dilini geliştirmek isteyen gençler için İngilizce ve İtalyanca kursu düzenlenecek.

Kurs hakkında SORGED’in sosyal medya hesabından şu bilgiler paylaşıldı; “Gençlerin yabancı dil seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik İngilizce ve İtalyanca kursu düzenlenecektir. Yabancı Dil öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm gençlere açık ve ücretsiz olacaktır. İngilizce Kursu her Salı ve Cuma Günleri 16.00 - 17.00 saatleri arasında, İtalyanca Kursu her Pazartesi 16.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Yabancı Dil Atölyesine 17-26 yaş grubu aralığındaki gençler katılım sağlayabilir. İngilizce Kursu SORGED ofisinde yüz yüze düzenlenecektir. İngilizce kursu ücretsiz ve katılım belgelidir. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir.”