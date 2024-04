Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bayram dönüşü gerçekleştiren sürücüler uyarılıyor.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında araç sürücülerine ve yayalara yönelik seyahat esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, hız kurallarına uyulması gibi konularda trafik ekipleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler sürücülere “Lütfen trafik kurallarına uyalım” diyerek farkındalık oluşturuyor.

Ekipler, insan faktörü nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek için bayram tatilinde yola çıkan sürücülerin emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerektiğini söyledi.

Ekipler tarafından şu uyarılar yapıldı: “Sürücüler, bayram yoğunluğundan uzun süre trafikte kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidirler. Uzun mesafeli yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile yola çıkılmalıdır. Yolculuk öncesi, görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçların alınmaması hususunda özenli davranılmalıdır. Sürücüler, özellikle hatalı sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya özen göstermelidirler. Yayalarımızın da yollardaki seyahatleri sırasında trafiğe ve trafik kurallarına azami dikkat etmesi çok önemlidir. Özellikle yoldan karşıya geçişlerde ve karanlık yollarda bu dikkat daha da önemlidir. Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır.”

Uyarının devamında, “Aracımızın rutin bakımları ve lastik havalarını kontrol etmeliyiz. Yangın tüpü, ilk yardım seti, yedek lastik, kriko vb. kit ürünleri bulundurmalıyız. Cam, silecek, far, ampul vb. görüş alanımızda önemli rol oynayan ürünlerin kontrollerini gerçekleştirmeliyiz. En asgari sürüş öncesi 7-8 saatlik bir uyku süreci geçirmenizi öneririz. Yola çıkmadan önce navigasyon, haberler gibi kaynaklardan ön görüş alalım. Mümkün olduğunda yanınızda yol arkadaşınız veya direksiyon değişimi için bir yedeğiniz olsun. Hafif ve rahat giysi seçimleri tercih edin. Terlik vb. giyimlerden kaçının ani frenlemelerde problem yaşamayın. Emniyet kemeri, ihtiyaç durumunda çocuk koltuğu vb. ekipmanların kullanımında hassasiyet gösterelim. Sabah erken saatlerde yolculuklarınızı gerçekleştirdiğinizde, zorlu gece yolculuklarına kalmamış olursunuz. Her iki saatte bir 15dk gibi bir mola vermeniz, kısa süreli yürüyüş, belirli aralıklarda çay-kahve tüketmeniz sürüşe esnasında sizi daha dinç kılacaktır. Direksiyon başında dikkat dağıtıcı ana unsurlardan sigara, özellikle cep telefonu kullanımından kaçınalım. Yol ve hava koşullarına uygun kullanım biçiminizi belirleyin. Takip mesafenizi her zaman koruyun. Yüksek süratten kaçının. Trafik kurallarına uyun” denildi.