İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yozgat İl Özel İdaresi'nin ek hizmet binasını ziyaret eden Taştan, burada çalışanlarla buluşarak onlardan destek istedi.

Taştan, Yozgat'ın sorunlarını ve potansiyel çözüm yollarını derinlemesine bildiğini ifade ederek, "Yozgat’ı çok iyi tanıyorum. Sorunlarını ve çözümlerini biliyorum. Bu bilgiyle projelerimizi hazırlıyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine layık" dedi.

Kurum ziyaretlerine büyük önem veren Taştan, bu görüşmelerde Yozgat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek projelerini anlattı.

Yozgat halkından aldığı sıcak ilgi ve destek karşısında minnettarlığını ifade eden Taştan, belediye başkanı olarak seçilirse, vaat ettiği projeleri hayata geçirme sözü verdi.