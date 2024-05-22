Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yener Kortan Tosun'un koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, Yozgat Spor Vadisi ve Kirazlı Göleti bölgesinde yapıldı. Spor Vadisi'nde tırmanma kayasında eğitimciler eşliğinde tırmanış deneyimi yaşayan öğrenciler ve personel, sonrasında Kirazlı Göleti tarafında çadır kurulumu ve kampçılık konusunda eğitim aldılar.

Çadır kurulumuyla ilgili önemli detaylar katılımcılara aktarıldı. Uzmanlar, çadırın doğru şekilde kurulması için uygun zemin seçiminin önemine vurgu yaptılar. Ayrıca çadır kurarken rüzgâr yönü, yamaç eğimi gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılar, çadır kurulumunun yanı sıra kamp ateşi yakarken ve güvenliği sağlarken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgilendirildiler.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, yapılan etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin doğa sporlarıyla ilgilenmesinin ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesinin ulusal çapta önemli olduğunu belirtti. Türk gençliğinin, sağlıklı bir şekilde yetişip spor yapması durumunda ulusun geleceğinin daha güvende olacağını vurgulayan Prof. Dr. Yakupoğlu, bu tür etkinliklerin gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığına katkı sağladığını ifade etti.

Yakupoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak gençlerin doğa sporlarına olan ilgisini desteklediklerini ve bu tür etkinliklere her zaman katkı sağlayacaklarını belirtti. Yakupoğlu, doğa sporlarının ve doğal yaşamın önemini vurgulayarak, gençlerin bu alanda etkin olmalarını teşvik ettiklerini ifade etti. Gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaşması ve gençlerin doğa sporlarıyla daha fazla buluşması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dr. Yener Kortan Tosun, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, doğa sporlarının ve aktivitelerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti. Doğanın sunduğu imkânların keşfedilmesi ve doğal ortamlarda zaman geçirmenin bireylerin ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu vurguladı. Ayrıca, doğa sporlarının gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, etkinlik boyunca doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda doğa sporlarıyla ilgili temel bilgileri de öğrenme fırsatı buldular. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin gençlerin ve toplumun genel sağlığına katkı sağladığına inanılıyor. Gelecek dönemlerde benzer etkinliklerin düzenlenmesi ve doğa sporlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.