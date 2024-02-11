Ben Yoruldum Hayat şarkısıyla sadece Türkiye'de değil birçok ülkede ses getiren ve 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü alan hemşehrimiz Mümin Sarıkaya’nın yeni single’ı yayınladı.

Sesiyle kulakların pasını silen ve müzikseverlere hitap eden başarılı sanatçı Mümin Sarıkaya’nın "Sevdiklerimden çok bezdiklerim var" adlı yeni single’ı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Müzik kariyerine son sürat devam eden ve son olarak yeni single'ı "Sevdiklerimden çok bezdiklerim var" isimli şarkıyı seslendiren Mümin Sarıkaya’nın son şarkısı dijital müzik platformlarında dinleyici ile buluştu.

Mümin Sarıkaya’nın yeni single’ının söz ve müziği ise kendisine ait.

Aranjesini Teoman Alpsakarya’nın yaptığı single’ın yönetmenliğini Selim Durak gerçekleştirdi.

Şarkının sözleri ise şu şekilde: “Bana bir yalnızlık bir de yol lazım. Her şeyden biraz olsun gidesim var. Şu kara bahtıma razıyım amma sevdiklerimden çok bezdiklerim var. Dert değil bahtımın bana ettiği, doğarken alnıma yazıp çizdiği. Beni tanrım değil kullar incitti. Ömrümden ömrümü çalanlarım var.

Düş önüme ömrüm sessiz sedasız, gidelim buralardan el vefasız. Sanmam bu dünya kalır ahımız. Ömrümden ömrümü çalanlarım var. Sevdiklerimden çok bezdiklerim var. Yaşamak değince duruyor aklım. İçimde bir dünya pişmanlığım var. Şimdi yıllar geçti yaş aldım amma ömrümden ömrümü çalanlarım var. Sevdiklerimden çok bezdiklerim var.”