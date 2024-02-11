Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Türk Lirasındaki değer kaybının etkisiyle sürücüler, benzin istasyonlarına her gittiklerinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılan zamla birlikte motorin fiyatları 41 Lira 70 Kuruş'a yükselmişti. Ancak, 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren yeni bir zam daha gelecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sadece sürücüleri değil, aynı zamanda genel tüketici fiyatlarını da etkiliyor. Motorin fiyatlarına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece, litre başına 2 lira 55 kuruşluk bir zam uygulanacak. Bu zamla birlikte motorin fiyatları Yozgat'ta 45,30 TL, İstanbul'da 44,30 TL, Ankara'da 45,06 TL ve İzmir'de 45,37 TL seviyelerine yükselecek.