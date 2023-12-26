Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hayat pahalılığının her geçen gün artması, birçok ürünü etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda, Kocaeli Pastacılar Börekçiler Yufkacılar Çikolata Şeker Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası, tüm unlu mamuller için yüzde 25'lik bir zam talebinde bulundu ve bu talebi yönetim kuruluna iletti. Aynı şekilde, Fırıncılar Odası da ekmek zammı talebini birliğe iletti.

Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası'nın bugünkü toplantısında alınan kararlar sonucunda, Kocaeli'de yeni simit fiyatları 10 liradan 12.5 liraya yükseldi. Ayrıca, ekmeğin yeni fiyatı 8 TL olarak belirlendi.

Bu zam, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, yıl içinde yeniden zam talebinde bulunulabileceği de konuşulanlar arasında. Artan maliyetlerin etkisiyle, tüketicilerin buna uyum sağlaması beklenirken, benzer taleplerin diğer bölgelerde de gündeme gelmesi muhtemel.