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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki genç nüfus oranlarını belirleyen bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Yapılan incelemeye göre, genç nüfusun yoğun olduğu bölgeler belirlendi ve yaş dağılımı il il açıklandı. Türkiye'de genç nüfus ortalamasının altında kalan iller arasında Yozgat da yer aldı.

Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye genelinde en genç nüfusa sahip iller Van, Hakkari ve Şırnak olarak belirlendi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre en genç iller sıralamasında Yozgat 48. sırada yer aldı.

İşte en genç nüfusa sahip iller listesi şu şekilde:

YÜZDE 20,1'İN ÜSTÜNDE OLAN İLLER

1-Van

2-Hakkâri

3-Şırnak

4-Siirt

5-Muş

6-Ağrı

7-Bayburt

YÜZDE 18,1 İLE 20 ARASI İLLER

8-Kilis

9-Şanlıurfa

10-Mardin

11-Diyarbakır

12-Batman

YÜZDE 16,1 İLE YÜZDE 18 ARASI İLLER

13-Bilecik

14-Bolu

15-Karabük

16-Kırıkkale

17-Burdur

18-Isparta

19-Konya

20-Karaman

21-Aksaray

22-Niğde

23-Sivas

24-Kahramanmaraş

25-Gaziantep

26-Adıyaman

27-Erzincan

28-Elazığ

29-Bingöl

30-Ardahan

YÜZDE 14,1 İLE YÜZDE 16 ARASI İLLER

31-Edirne

32-Çanakkale

33-İstanbul

34-Yalova

35-Kocaeli

36-Sakarya

37-Düzce

38-Bartın

39-Kütahya

40-Uşak

41-Denizli

42-Afyonkarahisar

43-Eskişehir

44-Ankara

45-Çankırı

46-Kırşehir

47-Nevşehir

48-Yozgat

49-Kayseri

50- Adana

51-Osmaniye

52-Hatay

53-Mersin

54-Malatya

55-Samsun

56-Amasya

57-Tokat

58-Trabzon

59-Rize

YÜZDE 14'TEN AZ OLAN İLLER

Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Ordu, Giresun, Artvin, Tunceli.