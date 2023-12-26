Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki genç nüfus oranlarını belirleyen bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Yapılan incelemeye göre, genç nüfusun yoğun olduğu bölgeler belirlendi ve yaş dağılımı il il açıklandı. Türkiye'de genç nüfus ortalamasının altında kalan iller arasında Yozgat da yer aldı.
Geçtiğimiz yıl sonunda Türkiye genelinde en genç nüfusa sahip iller Van, Hakkari ve Şırnak olarak belirlendi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre en genç iller sıralamasında Yozgat 48. sırada yer aldı.
İşte en genç nüfusa sahip iller listesi şu şekilde:
YÜZDE 20,1'İN ÜSTÜNDE OLAN İLLER
1-Van
2-Hakkâri
3-Şırnak
4-Siirt
5-Muş
6-Ağrı
7-Bayburt
YÜZDE 18,1 İLE 20 ARASI İLLER
8-Kilis
9-Şanlıurfa
10-Mardin
11-Diyarbakır
12-Batman
YÜZDE 16,1 İLE YÜZDE 18 ARASI İLLER
13-Bilecik
14-Bolu
15-Karabük
16-Kırıkkale
17-Burdur
18-Isparta
19-Konya
20-Karaman
21-Aksaray
22-Niğde
23-Sivas
24-Kahramanmaraş
25-Gaziantep
26-Adıyaman
27-Erzincan
28-Elazığ
29-Bingöl
30-Ardahan
YÜZDE 14,1 İLE YÜZDE 16 ARASI İLLER
31-Edirne
32-Çanakkale
33-İstanbul
34-Yalova
35-Kocaeli
36-Sakarya
37-Düzce
38-Bartın
39-Kütahya
40-Uşak
41-Denizli
42-Afyonkarahisar
43-Eskişehir
44-Ankara
45-Çankırı
46-Kırşehir
47-Nevşehir
48-Yozgat
49-Kayseri
50- Adana
51-Osmaniye
52-Hatay
53-Mersin
54-Malatya
55-Samsun
56-Amasya
57-Tokat
58-Trabzon
59-Rize
YÜZDE 14'TEN AZ OLAN İLLER
Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Çorum, Ordu, Giresun, Artvin, Tunceli.Kaynak: Haber Merkezi