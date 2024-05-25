Türkiye'de trafik kazalarının ardından düzenlenen kaza tespit tutanakları artık dijital ortamda kolaylıkla hazırlanabilecek. e-Devlet platformuna entegre edilen yeni sistem sayesinde sürücüler, herhangi bir kağıt formuna ihtiyaç duymadan, cep telefonları üzerinden online olarak tutanaklarını doldurabilecekler.

CEP TELEFONU İLE KAZA TESPİT TUTANAĞI DÜZENLEME KOLAYLIĞI

Yeni sistem, e-Devlet mobil uygulamasına entegre edilerek, trafik kazası sonrası hasar tespit işlemlerini hızlandırıyor. Olay yerinde tutanak düzenlemesi gereken sürücüler, trafik polisinin gelmesini beklemeden anlaşma sağlayarak, dijital ortamda tutanaklarını oluşturabiliyorlar. Bu yenilik, kullanıcıların fiziki evraklarla uğraşmasını gereksiz kılarak, zamandan tasarruf etmelerini ve bürokratik işlemleri minimuma indirmelerini sağlıyor.

GÜNCELLEMEYLE GELEN YENİLİKLER

e-Devlet platformu, vatandaşların "kaza tespit" işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için yeni bir güncelleme aldı. Kullanıcılar, e-Devlet uygulamasının arama bölümüne "kaza tespit" yazarak ilgili sekmeye ulaşabiliyorlar. Bu sekmeye tıklanmasının ardından tutanak doldurma sürecine başlanabiliyor ve gerekli şartlar kabul edildikten sonra "yeni tutanak oluştur" seçeneğine yönlendiriliyorlar.

Sistem üzerinden, kazaya karışan araçların ve sürücülerin bilgileri, kazanın meydana geldiği konum gibi detaylar adım adım girilebiliyor. Ayrıca, daha önce oluşturulan kaza tutanaklarına da mobil uygulama üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için e-Devlet uygulamasının en güncel versiyonunun yüklü olması gerekiyor. Yeni hizmet, şimdilik yalnızca iki aracın karıştığı kazalar için geçerli olup, zincirleme kazalar için hâlâ kağıt formu kullanılması gerekiyor.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

e-Devlet platformunda "Kaza Tutanağı" bölümüne erişim sağlayan kullanıcılar, "Yeni Tutanak Oluştur" seçeneği ile kaza detaylarını sisteme girebilir veya "Yeni Tutanak'a Dahil Ol" seçeneği ile mevcut bir tutanağa katkıda bulunabilirler. Kaza yerinin koordinatları, araç bilgileri ve kaza anını tarif eden senaryo gibi detaylar sisteme eklenebilir. Ayrıca, kaza anına ait fotoğraflar ve trafik sigortası detayları da yüklenebilir. Tüm bu adımlar tamamlandığında, tutanak otomatik olarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletilir ve işlem tamamlanır.

Bu yenilik, Türkiye'de trafik kazaları sonrası süreci daha hızlı ve etkili hale getirerek, sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor. e-Devlet'in sunduğu bu dijital dönüşümle, vatandaşlar artık kazaların bürokratik işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.