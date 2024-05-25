Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün ve yerde 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı futbol turnuvasında Yozgat’ı temsil eden takım rakiplerini eleyerek finale çıktı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar içerisinde büyük başarı göstererek finale adını yazdıran Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri bugün Manisa ile final oynayacak.

Tüm Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan üniversiteli gençler çeşitli spor dallarında yarışmak için Samsun’da toplandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs haftasında Samsun’da düzenlenen etkinlikler kapsamındaki futbol turnuvasında Yozgat KYK takımı rakiplerini eleyerek final maçına çıkmaya hak kazandı.

BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Burdur’da İç Anadolu Bölgesindeki tüm illerin takımlarının yarıştığı müsabakalarda bölge şampiyonu olduktan sonra Samsun’daki ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanan Yozgat KYK, grupta maçlarında Manisa, Kastamonu ve Ardahan’la eşleşti. Manisa’ya 3-1 yenilen takım, -3 ile başladığı grupta ikinci maçında Kastamonu’yu 4-3, ardından Ardahan’ı 4-0 bir skorla yenerek gruptan lider çıktı.

YARI FİNALDE BÜYÜK HEYECAN MAÇ PENALTILARA UZADI

Yarı final maçında Diyarbakır ile karşı karşıya gelen ve maç boyunca üstünlüğünü koruyan takım 2-0 öndeyken 85. Dakikada rakip takımın etkili atakları ile 3-2 geriye düşerek büyük bir şok yaşadı. Kısa sürede toparlanan takım 90+5’te skoru eşitleyerek 3-3’e getirdi. Penaltılara giden maçta ilk penaltıyı Ömer Çınar gole çevirdi. İkinci penaltıyı Emirhan Ürkmez, üçüncüyü Adem Yalçınkurt, dördüncü penaltıyı da Murat Akoluk gole çevirdi. Rakip takımın beşinci penaltıyı dışarı atması ile heyecan doruğa yükseldi. Yozgat KYK’yı finale taşıyan vuruş Ayhan Yılmaz Fidanboy’dan geldi. Topu ağlarla buluşturan Ayhan’ın golü ile Diyarbakır’ı eleyen Yozgat KYK adını finale yazdırmayı başardı.

GRUPTA YENİLDİKLERİ TAKIMLA FİNAL OYNAYACAKLAR

Bugün (25 Mayıs Cumartesi) 12’de oynanacak final maçında grup maçlarında yenildikleri Manisa ile karşı karşıya gelecek Yozgat KYK kupa için yarışacak. Yozgat Bozok Üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi gibi farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinden oluşan takımın başında Antrenör Oktay Elma bulunuyor. Oktay Elma ve takım oyuncuları Yozgat’ı finale taşımayı başarmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek bugün oynanacak final maçında kupayı Yozgat’a getirmek için kıysasıya mücadele edeceklerini söyledi.