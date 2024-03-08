Anayasa Mahkemesi, araç satışında alıcıya geçici olarak verilen zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün süreyle geçerli olmasını sağlayan düzenlemeyi kaldırdı.

İkinci el araç alım satımında trafik sigortası ile ilgili yeni bir karar çıktı. Eskiden, ikinci el bir araç satın alan kişi, aracın zorunlu trafik sigortasını 15 gün içinde yaptırmak zorundaydı.

Ayrıca, aracın önceki sahibinin yaptırdığı trafik sigortası da 15 gün daha geçerli sayılıyordu. Ancak, Adana 4'üncü Tüketici Mahkemesi, bu uygulamanın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi de mahkemenin görüşüne katılarak, 15 günlük sigorta süresi düzenlemesini anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.

“DÜZENLEME 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını değerlendiren Avukat Selim Ünal, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın 5 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, “Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olarak da 9 ay sonrasına işaret edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94’üncü maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkrasını iptal etti. Burada fıkralara göre ‘Sigorta şirketi fesih tarihinden itibaren sigorta sözleşmesi 15 gün boyunca geçer ya da fesih tarihinden itibaren sigortanın sorumluluğu 15 devam eder’ deniliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bunlar iptal edildi” ifadelerini kullandı.

“ARACI ALDIKTAN SONRA ‘15 GÜNLÜK TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMA SÜRESİ’ ORTADAN KALKTI”

Ünal, kendisine ikinci el bir araç alan kişinin trafiğe çıkabilmesi için zorunlu trafik sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu söyleyerek, “Aracımızı aldığımız tarihten itibaren eğer ki sigorta yaptırmazsak bizim sorumluluğumuz başlayacak, eski sigortanın hiçbir sorumluluğu kalmayacak. Eğer ki biz kendi sigortamızı da yaptırmazsak, sigortasız bir şekilde üçüncü kişilere verdiğimiz zarardan ruhsat sahibi olarak biz sorumlu olacağız. Düzenlemedeki en önemli kısım bu. Eskiden aracımızı aldıktan 10-15 gün sonra trafik sigortamızı yaptırıyorduk. Bu durum şimdi tamamen ortadan kalkmış halde” açıklamasında bulundu.