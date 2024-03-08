Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını kaçıranlar için sevindirici bir haber geldi. 3600 prim günü ile SGK'ya kayıtlı kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler. Yeni düzenleme kapsamında kısmi emeklilik hakkı elde edenler en düşük maaş olan 7.500 TL alabilecekler. İşte EYT sonrası 3600 prim günü ile kısmi emeklilik için gereken şartlar ve detaylar...

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR, HANGİ ŞARTLAR GEREKLİDİR?

3600 günde emekli olabilmek için, çalışanın SSK (4A), Bağkur (4B), Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalı olması gerekmektedir.

Sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 ve öncesine dayanması gerekmektedir.

Çalışanın 15 yıl boyunca SGK kapsamında sigortalı olarak tescillendirilmiş olması gerekmektedir ve bu süreye ek olarak SGK adına çalışanın 3600 günlük prim ödemesi yapmış olmalıdır.

Yaş şartı da karşılanmalıdır.

3600 GÜN PRİM İLE KİMLER EMEKLİ OLABİLİR?

Kadınlar için 3600 gün üzerinden emekli olabilmek için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartlarını yerine getirdikleri tarih önemlidir. Örneğin, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününe sahip olan kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününe sahip olan kadın sigortalılar ise 52 yaşında emekli olabilirler.

Erkekler için de benzer koşullar geçerlidir. Örneğin, 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününe sahip olan erkek sigortalılar 55 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen şartları karşılayan erkek sigortalılar ise 56 yaşında emekli olabilirler.

4500 GÜN PRİME EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için özel bir emeklilik koşulu vardır. Bu dönemde sigortalı işe giren erkekler 4500 gün primle, yani 12.5 yıl ile emekli olabilirler. 12.5 yılla emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekmektedir.

Kadınlar için de benzer bir durum söz konusudur. Örneğin, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe giren kadınlar, 4500 gün sayısı ile emekli olabilmek için 58 yaşını tamamlamış olmalıdır, 25 yıldan beri sigortalı olmalıdır ve en az 4500 gün prim ödemelidir.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar, çocuk sayısına göre doğum borçlanması yaparak, 2160 güne kadar prim kazanabilirler. Ancak bu süreç, çocukların sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde herhangi bir prim ödenmemesi gerekmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik öncesinde sigortalı olarak çalışmış bireylerin emeklilik prim gün sayısını artırma olanağı tanır. Bu borçlanma, emeklilik yaşını dolduran ancak prim günü eksik olan kişiler için özellikle faydalı bir seçenektir.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik için belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması şartlarına uyulması gerekmektedir. Örneğin, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında şartları yerine getiren erkekler 56 yaşında, kadınlar ise 52 yaşında emekli olabilirler. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artmaktadır.

KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT düzenlemesi ile binlerce çalışanın emeklilik hakkı kazanmasının ardından gözler EYT kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik konularına çevrildi. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuştu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamadılar. Kademeli emeklilik yasalaşırsa, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar kademeli emeklilikten yararlanabilecekler.