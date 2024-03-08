Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Yüzler ve Suretler” sergisini ziyaret etti.

İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün çektiği portre fotoğraflarından ve Dr. Öğretim Üyesi Müşfik Akarcan’ın Karakter Makyajı dersinde öğrenciler tarafından yapılan mask uygulamalarından oluşan “Yüzler ve Suretler” karma sergisi Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, kadın ve kız çocuklarının portre fotoğraflarından ve fantastik film kahramanlarının masklarından oluşan sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Rektör Yaşar, sergi ziyareti sonrası anı defterini imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya eşlik etti.