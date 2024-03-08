Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Asrın Felaketinde hayatını kaybeden kadınları anmak ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlamak amacıyla binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Fidan dikimi etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli yoğun bir katılım gösterdi.
Birlikte çalışarak, "Binlerce Can, Binlerce Fidan" sloganıyla diktikleri fidanlarla, yaşanan acı bir hatıra, umut dolu bir geleceğe dönüştürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi